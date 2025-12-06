Antisemitismo Delrio processato dal Pd pro Pal FdI | Va ammirato a difendere Israele a sinistra si rischia la scomunica

Il vento antisemita che soffia forte non scompone le tifoserie della sinistra pro Pal, che non disposta a cambiare linea, ad abbandonare la deriva Albanese che sfiora il feeling con Hamas. Così “l’innocua” proposta di legge di Graziano Delrio sull’antisemitismo accende la bagarre dentro il Nazareno. “Consigliati” dal verde Angelo Bonelli, i vertici dem aprono il processo allo storico esponente prodiano della minoranza interna. Quella proposta è irricevibile dicono. Gli fanno capire che è il caso di ritirarla e che, scandalo degli scandali, riprende passaggi di una proposta di Gasparri. Insomma Delrio è accusato di intelligenza con il nemico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

