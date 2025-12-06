Antisemitismo Delrio processato dal Pd pro Pal FdI | Va ammirato a difendere Israele a sinistra si rischia la scomunica

Il vento antisemita che soffia forte non scompone le tifoserie della sinistra pro Pal, che non disposta a cambiare linea, ad abbandonare la deriva Albanese che sfiora il feeling con Hamas. Così “l’innocua” proposta di legge di Graziano Delrio sull’antisemitismo accende la bagarre dentro il Nazareno. “Consigliati” dal verde Angelo Bonelli, i vertici dem aprono il processo allo storico esponente prodiano della minoranza interna. Quella proposta è irricevibile dicono. Gli fanno capire che è il caso di ritirarla e che, scandalo degli scandali, riprende passaggi di una proposta di Gasparri. Insomma Delrio è accusato di intelligenza con il nemico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Antisemitismo, Delrio processato dal Pd pro Pal. FdI: “Va ammirato, a difendere Israele a sinistra si rischia la scomunica”

Contenuti che potrebbero interessarti

La frattura aperta nel Pd con il ddl Delrio non è un caso isolato né un incidente di percorso. È il riflesso italiano di un dibattito più ampio che riguarda la libertà di parola, la critica politica a Israele e il rischio di trasformare l’accusa di antisemitismo in un dispositi - facebook.com Vai su Facebook

Da leggere Anna Foa oggi su @LaStampa che spiega con lucidità e pacatezza perché il progetto Delrio è inaccettabile. Non combatte l’antisemitismo e impedisce critiche motivate al governo israeliano. Vai su X

Delrio, Boccia e “lo smemorato” Pd sull'antisemitismo - Ma la definizione di antisemitismo usata nel ddl presentato a Palazzo Madama è la stessa approvata dal governo Con ... Come scrive ilfoglio.it

Antisemitismo, scontro nel PD sul disegno di legge/ Boccia: “Ddl Delrio non rappresenta posizione di partito” - Ddl antisemitismo presentato da Delrio provoca scontro nel Partito Democratico, Boccia si discosta dalla proposta: "Iniziativa promossa a titolo personale" ... Segnala ilsussidiario.net

Walter Verini. "Il ddl Delrio non colpisce le opinioni. Pezzi di Pd civettano con chi sta con Hamas" - Intervista con il senatore Pd, tra i firmatari della proposta sull'antisemitismo: "Se c'è qualcosa da cambiare, discutiamone. Scrive huffingtonpost.it

La linea del Pd è chiara, l’antisemitismo si combatte rispettando il diritto internazionale - Il partito è sempre stato serio su questo tema, testi come il suo rischiano di diventare bandierine identitarie ... repubblica.it scrive

Antisemitismo, il Ddl Delrio agita Pd e ‘campo largo’ - (askanews) – Il Ddl Delrio contro l’antisemitismo agita Pd e ‘campo largo’, la proposta dell’ex ministro viene disconosciuta dal partito e provoca le critiche di Avs, con Angelo Bonelli c ... msn.com scrive

Il Pd si smarca da Delrio. Boccia: "Il ddl sull'antisemitismo è stato presentato a titolo personale" - Il capogruppo in Senato spiega che la proposta "non rappresenta la posizione del gruppo né quella del partito". Da ilfoglio.it