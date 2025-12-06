Antisemitismo Delrio avverte il Pd Non capisco le critiche Nessuno mi può chiedere abiure non torno indietro

L’antisemitismo fa litigare pesantemente il Pd diviso a metà tra filo-israeliani e tifosi pro Pal. Lo dimostra il can can scatenato da mezzo partito contro il progetto di legge presentato da Graziano Delrio e alcuni senatori dem della minoranza. Si introdurrebbero misure definite “sconcertanti” da Angelo Bonelli che ha acceso la miccia. Qualcuno ha interpretato l’iniziativa dello storico esponente prodiano una sorta di manifesto anti-Albanese. Intervistato dal Corriere della Sera Delrio si mostra incredulo ma anche preoccupata da una deriva filopalestinese. Dice non capire la reazione dei vertici dem al suo disegno di legge. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Antisemitismo, Delrio avverte il Pd “Non capisco le critiche. Nessuno mi può chiedere abiure, non torno indietro”

