Antisemitismo Delrio avverte il Pd Non capisco le critiche Nessuno mi può chiedere abiure non torno indietro

Secoloditalia.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’antisemitismo fa litigare pesantemente il Pd diviso a metà tra filo-israeliani e tifosi pro Pal. Lo dimostra il can can scatenato da mezzo partito contro il progetto di legge presentato da Graziano Delrio e alcuni senatori dem della minoranza. Si introdurrebbero misure definite “sconcertanti” da Angelo Bonelli che ha acceso la miccia. Qualcuno ha interpretato l’iniziativa dello storico esponente prodiano una sorta di manifesto anti-Albanese. Intervistato dal Corriere della Sera Delrio si mostra incredulo ma anche preoccupata da una deriva filopalestinese. Dice non capire la reazione dei vertici dem al suo disegno di legge. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

antisemitismo delrio avverte pdDelrio, Boccia e “lo smemorato” Pd sull'antisemitismo -  Ma la definizione di antisemitismo usata nel ddl presentato a Palazzo Madama è la stessa approvata dal governo Con ... Segnala ilfoglio.it

antisemitismo delrio avverte pd“Una legge contro l'antisemitismo non riguarda gli ebrei, ma tutti noi”. Parla Delrio (Pd) - “Questi episodi sempre più frequenti sono paradigmatici di una democrazia impoverita”, dice il senatore dem, autore di un ddl per contrastare l’antisemitismo online. Riporta ilfoglio.it

antisemitismo delrio avverte pdIl Pd va in tilt sull'antisemitismo: no alla proposta di legge di Delrio - Il senatore del Pd fa riferimento alla definizione di antisemitismo dell'Ihra, ma gli alleati di centrosinistra lo trovano "sconcertante". Lo riporta avvenire.it

antisemitismo delrio avverte pdAntisemitismo, scontro nel PD sul disegno di legge/ Boccia: “Ddl Delrio non rappresenta posizione di partito” - Ddl antisemitismo presentato da Delrio provoca scontro nel Partito Democratico, Boccia si discosta dalla proposta: "Iniziativa promossa a titolo personale" ... Riporta ilsussidiario.net

antisemitismo delrio avverte pdStretta sui social, vigilanza nelle università: cosa prevede la legge Delrio sull'antisemitismo - Il primo articolo, il più discusso nel Pd, riguarda la definizione di antisemitismo. huffingtonpost.it scrive

antisemitismo delrio avverte pdAntisemitismo, il Ddl Delrio agita Pd e ‘campo largo’ - (askanews) – Il Ddl Delrio contro l’antisemitismo agita Pd e ‘campo largo’, la proposta dell’ex ministro viene disconosciuta dal partito e provoca le critiche di Avs, con Angelo Bonelli c ... msn.com scrive

