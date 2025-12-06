Antimafia | Pittalis ' Cafiero De Raho abbia sussulto dignità e faccia passo indietro'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Il reportage trasmesso da FarWest su Rai3 sulla vicenda Striano, porta nuovamente alla luce anche le responsabilità dell'allora procuratore nazionale antimafia, oggi deputato del Movimento 5 Stelle, Federico Cafiero de Raho. Ci troviamo di fronte a una situazione che pone un problema evidente: chi è chiamato a far parte della commissione Antimafia non può, allo stesso tempo, essere oggetto delle verifiche della stessa commissione. La coesistenza di questi due ruoli è difficilmente compatibile con i principi di terzietà e trasparenza che devono guidare i lavori parlamentari". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Antimafia: Pittalis, 'Cafiero De Raho abbia sussulto dignità e faccia passo indietro'

Contenuti che potrebbero interessarti

Operazione “Smartphone”: blitz della DIA in 12 carceri italiane (c'è anche Rossano) contro i telefoni ai detenuti Dall’alba di oggi è in corso una vasta operazione antimafia coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, che ha dis - facebook.com Vai su Facebook

Antimafia: Pittalis, 'Cafiero De Raho abbia sussulto dignità e faccia passo indietro' - "Il reportage trasmesso da FarWest su Rai3 sulla vicenda Striano, porta nuovamente alla luce anche le responsabilità dell'allora procuratore nazionale antimafia, oggi ... Segnala iltempo.it

Dossieraggio, Forza Italia: "De Raho sia più prudente nelle affermazioni" - Fossimo in lui saremmo più prudenti nelle affermazioni, perché ci ... Da iltempo.it

Caso Striano-Laudati, la guerra in Antimafia: “Questi si ammazzano” - Nelle carte dell’inchiesta sugli accessi abusivi ai sistemi investigativi lo scontro interno alla Dna. Come scrive repubblica.it

Cafiero de Raho è il nuovo procuratore nazionale antimafia - Lo ha votato all’unanimità il plenum del Consiglio superiore della magistratura. Scrive avvenire.it

Cafiero de Raho: “Il disegno di questo governo è impedire ai pm di fare le indagini” - Dalla stretta draconiana alle intercettazioni alla separazione delle carriere fino all’animosità di questa maggioranza verso i giudici italiani, secondo l’onorevole Federico Cafiero De Raho, ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Cafiero de Raho: «La scarcerazione di Brusca non è una sconfitta dello Stato» - «I collaboratori di giustizia costituiscono l’unico effettivo strumento per contrastare appieno le mafie. panorama.it scrive