Antimafia | Congedo Fdi ' commissione continuerà indagini Cafiero De Raho lasci'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Quanto mandato in onda dalla trasmissione di Raitre ‘Farwest' sul caso Striano dimostra in modo inequivocabile l'incompatibilità del deputato M5S Cafiero De Raho con il ruolo di componente della commissione parlamentare Antimafia. Non può essere lui, infatti, allora Procuratore nazionale antimafia, appunto, a indagare sulle migliaia di accessi illegali effettuati da Striano rispetto ai quali-se fosse confermato quanto emerso dal servizio- risulterebbero anche delle sue forti responsabilità. Sia chiaro: la commissione continuerà ad indagare fino a quando non si arriverà alla verità. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Antimafia: Congedo (Fdi), 'commissione continuerà indagini, Cafiero De Raho lasci'

