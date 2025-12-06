Anticipo Serie A Verona-Atalanta 3-1

22.44 Successo del Verona, che lascia l'ultimo posto alla sola Fiorentina. Gli ospiti partono bene: colpo di testa di Hien che Montipò respinge con gran riflesso; tiro di De Ketelaere (sporcato) a fil di palo. Verona letale in pochi minuti. Al 28' Mosquera serve Belghali che batte Carnesecchi. Botta di Giovane dal limite al 36'. Montipò perfetto a salvare un pallone deviato. Mosquera manca di poco il bersaglio. Contropiede scaligero, Bernede fa tris al 71'. Mani di Kotchap, Scamacca accorcia su rigore all'81'. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

