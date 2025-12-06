Anticipazioni Verissimo del 6 dicembre il racconto di Monica Guerritore

La puntata di Verissimo del 6 dicembre sarà carica di emozioni, grazie a un parterre di ospiti di primo livello. Al centro della scena, in un’intervista–ritratto che Silvia Toffanin dedica alle figure più significative dello spettacolo italiano, c’è Monica Guerritore, attrice che da decenni attraversa il teatro e il cinema con una presenza magnetica e una consapevolezza che cresce anno dopo anno. Verissimo, le anticipazioni del 6 dicembre. Monica Guerritore torna sui momenti cardine della sua carriera, costellata di ruoli che hanno segnato generazioni di spettatori. Ripercorrerà le sfide affrontate, la disciplina del mestiere e quella capacità, tutta sua, di abitare i personaggi senza mai cedere alla retorica. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Anticipazioni Verissimo del 6 dicembre, il racconto di Monica Guerritore

