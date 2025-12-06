Ballando con le Stelle entra nella fase più calda: questa sera sabato 6 dicembre su Rai1 si accendono i riflettori sulla prima semifinale, che promette di stravolgere le aspettative dei concorrenti ancora in gara. La ventesima edizione del dance show di Milly Carlucci, che vede al suo fianco Massimiliano Rosolino, si sta avvicinando al gran finale, ma non senza qualche sorpresa dell’ultimo minuto. Vediamo tutte le anticipazioni. Ballando con le Stelle, le anticipazioni della prima semifinale del 6 dicembre. Ormai è tutto pronto per la prima semifinale di Ballando con le Stelle: il gioco sta per essere “stravolto”, considerando i ripescaggi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Ballando con le Stelle del 6 dicembre, Milly cambia le regole