annunziata giliberti 102 anni di lavoro famiglia e fede

Tempo di lettura: < 1 minuto Un compleanno davvero speciale quello celebrato ieri a Montoro, dove la comunità parrocchiale si è stretta con affetto attorno alla carissima Annunziata Giliberti che ha raggiunto il traguardo dei 102 anni. Circondata dall’amore dei suoi familiari e dei tanti che le vogliono bene, la signora Annunziata ha ricevuto non solo auguri e sorrisi, ma anche una preghiera particolare da parte di don Adriano, che ha voluto renderle omaggio con parole piene di gratitudine. «Auguri di ogni bene, avvalorati dalla preghiera – ha dichiarato il parroco – alla nostra cara Annunziata Giliberti, che oggi festeggia il suo 102° compleanno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

