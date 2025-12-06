Annunciata la nuova serie tv che uscirà su Disney+!

Disney+ ha annunciato che The Beauty, nuova serie thriller internazionale targata FX e guidata dall’executive producer Ryan Murphy, debutterà in Italia il 22 gennaio con i primi tre episodi. La stagione, composta da 11 episodi, proseguirà ogni giovedì con un nuovo episodio e si concluderà, nelle ultime due settimane, con due episodi a settimana. Ambientata nel mondo dell’alta moda, The Beauty racconta di un’industria sconvolta da una serie di morti misteriose e raccapriccianti che coinvolgono top model internazionali. Per far luce sull’accaduto, l’FBI invia a Parigi gli agenti Cooper Madsen (Evan Peters) e Jordan Bennett (Rebecca Hall). 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Annunciata la nuova serie tv che uscirà su Disney+!

