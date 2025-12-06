Angelini accordo firmato | Obiettivo | tutelare tutti

Procedure di licenziamento nella sede Angelini Pharma di Ancona: i rappresentanti sindacali hanno condiviso e firmato un accordo con l’azienda, ma i nodi da sciogliere restano parecchi. Intanto ecco i numeri reali del fenomeno. Sono 36 i lavoratori coinvolti, di cui 18-19 non agganciano né la pensione e né l’isopensione, per cui su queste persone andranno trovate delle alternative al licenziamento: "Su questo punto abbiamo dibattuto molto con la direzione aziendale che voleva dare un impronta più spregiudicata" commentano i vertici del sindacato Femca-Cisl. Sempre su Ancona, ci sono altre 4 persone che sono dipendenti dell’Angelini Holding, in particolare appartengono al service desk. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

