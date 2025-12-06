Angelini accordo firmato | Obiettivo | tutelare tutti
Procedure di licenziamento nella sede Angelini Pharma di Ancona: i rappresentanti sindacali hanno condiviso e firmato un accordo con l’azienda, ma i nodi da sciogliere restano parecchi. Intanto ecco i numeri reali del fenomeno. Sono 36 i lavoratori coinvolti, di cui 18-19 non agganciano né la pensione e né l’isopensione, per cui su queste persone andranno trovate delle alternative al licenziamento: "Su questo punto abbiamo dibattuto molto con la direzione aziendale che voleva dare un impronta più spregiudicata" commentano i vertici del sindacato Femca-Cisl. Sempre su Ancona, ci sono altre 4 persone che sono dipendenti dell’Angelini Holding, in particolare appartengono al service desk. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Procedura di razionalizzazione in Angelini Pharma, FEMCA CSIL Marche: " Firmato accordo per tutelare le persone in un passaggio difficile" - facebook.com Vai su Facebook
"ANGELINI RENATO S.R.L." - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Angelini, accordo firmato: "Obiettivo: tutelare tutti" - I rappresentanti sindacali trovano un’intesa con l’azienda, ma i nodi da sciogliere restano parecchi: 36 i lavoratori coinvolti, 18 senza pensione. Riporta ilrestodelcarlino.it
Angelini Industries: siglato accordo nazionale su procedura di riorganizzazione - Si e' concluso il confronto nazionale tra Angelini Industries e le organizzazioni sindacali Filctem- Come scrive ilsole24ore.com
Accordo Angelini-Bei, si punta a mobilitare fino a un miliardo per le start up europee - Dai farmaci innovativi ei vaccini sperimentali per combattere il cancro e le patologie neurologiche, ai nuovi approcci digitali per la salute mentale e la robotica. Riporta ilmessaggero.it
BEI e Angelini Ventures, 150 milioni di euro per le startup europee - 10 startup europee che sviluppano soluzioni innovative particolarmente adatte al lancio ... startupbusiness.it scrive
BEI-Angelini Ventures, accordo da 150 milioni di euro per finanziare le startup europee - La Banca europea per gli investimenti (BEI) e Angelini Ventures, il corporate venture capital di Angelini Industries, hanno firmato un accordo ... Si legge su teleborsa.it
Bei e Angelini Ventures: 150 milioni per le startup europee - Annunciato un accordo da 150 milioni di euro tra la BEI e Angelini Ventures per le startup europee in ambito healthcare. Si legge su businesspeople.it