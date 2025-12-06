Andreazzoli | A Roma se perdi vali zero Conte? Venne a studiarmi Serie A noiosa preferisco il rugby

Parla l'ex allenatore di Roma ed Empoli: "Per colpa di quella finale persa mi diedero del laziale. Fu un periodo brutto, i fischi della sud mi hanno fatto male". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Andreazzoli: "A Roma se perdi vali zero... Conte? Venne a studiarmi. Serie A noiosa, preferisco il rugby"

Altri contenuti sullo stesso argomento

LE CLASSEMENT APRÈS LA 13e JOURNÉE DE #SERIE_A ( Italie) : 1. AC Milan 28 pts 2. Napoli 28 pts 3. Inter 27 pts 4. AS Roma 27 pts 5. Como 24 pts 6. Bologna 24 pts 7. Juventus 23 pts 8. Lazio 18 pts 9. Udinese 18 pts 10. Sassuolo 17 pts 11. Cr - facebook.com Vai su Facebook

Andreazzoli: "A Roma se perdi vali zero... Conte? Venne a studiarmi. Serie A noiosa, preferisco il rugby" - Lo sa bene Aurelio Andreazzoli, ex allenatore che nella vita è stato tantissime cose, ma ... Lo riporta gazzetta.it

LA GAZZETTA | Andreazzoli: “I fischi a Roma mi hanno fatto male. La finale di Coppa Italia contro la Lazio? Non ci penso più” - L’ex allenatore della Roma ha ricordato la finale di Coppa Italia persa nel 2013 contro la Lazio e, in generale, il suo ... Secondo msn.com

Roma: Andreazzoli, che ritmo! - E’ una giocata fisicamente impossibile, come la finta che Taddei ha dedicato al suo tecnico preferito. Da calciomercato.com