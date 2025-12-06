Andrea Maggi l' appello per aiutare le aziende colpite dall' alluvione in Friuli | Comprate i regali di Natale da loro
«Mi trovo a Cormons, un paese in provincia di Gorizia dove due settimane fa un' alluvione ha creato moltissimi danni, se ne è parlato per due giorni sui media poi nessuno ne ha parlato più».Andrea Maggi in un video sui suoi canali social ha voluto lanciare un appello per aiutare le aziende che. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Approfondisci con queste news
Oggi 5 dicembre sono sette anni dalla morte di Andrea Maggi nell’esplosione dell’autocisterna sulla Salaria per Roma - facebook.com Vai su Facebook
"MAGGI MASSIMO" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Elezioni, l'appello del prof Maggi: «Giovani, uscite di casa e andate a votare. La vostra scelta conta» - Lungi dal fare qualsiasi predica paternalistica, vorrei piuttosto spronarvi al fine di invertire l'inquietante sindrome delle ... Secondo ilgazzettino.it