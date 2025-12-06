Andrea Maggi l' appello per aiutare le aziende colpite dall' alluvione in Friuli | Comprate i regali di Natale da loro

«Mi trovo a Cormons, un paese in provincia di Gorizia dove due settimane fa un' alluvione ha creato moltissimi danni, se ne è parlato per due giorni sui media poi nessuno ne ha parlato più».Andrea Maggi in un video sui suoi canali social ha voluto lanciare un appello per aiutare le aziende che. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it