Andrea Maggi l' appello per aiutare le aziende colpite dall' alluvione in Friuli | Comprate i regali di Natale da loro

Pordenonetoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Mi trovo a Cormons, un paese in provincia di Gorizia dove due settimane fa un' alluvione ha creato moltissimi danni, se ne è parlato per due giorni sui media poi nessuno ne ha parlato più».Andrea Maggi in un video sui suoi canali social ha voluto lanciare un appello per aiutare le aziende che. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Elezioni, l'appello del prof Maggi: «Giovani, uscite di casa e andate a votare. La vostra scelta conta» - Lungi dal fare qualsiasi predica paternalistica, vorrei piuttosto spronarvi al fine di invertire l'inquietante sindrome delle ... Secondo ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Andrea Maggi Appello Aiutare