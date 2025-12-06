Andrea Bocelli si è esibito al Final Draw del Mondiale di calcio 2026
Il Maestro Andrea Bocelli si è esibito al Final Draw della FIFA World Cup 2026 con Nessun Dorma. Il Maestro Andrea Bocelli si è esibito oggi al Final Draw della FIFA World Cup 2026, ospitato presso il prestigioso John F. Kennedy Center for the Performing Arts. La sua interpretazione di Nessun Dorma ha rappresentato uno dei momenti più significativi della cerimonia, trasmessa a milioni di spettatori collegati da tutto il mondo. L’evento, che segna una tappa fondamentale nel percorso verso la FIFA World Cup 2026, è stato condotto da due figure di spicco del panorama televisivo e cinematografico internazionale: Heidi Klum, vincitrice del premio Emmy, e Kevin Hart, attore e comico di fama mondiale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
