Ancora una volta Messi contro Müller
Una sfida all’undicesimo atto: chi l’avrebbe mai detto che la finale Mls 2025 tra Inter Miami e Vancouver Whitecaps sarebbe stata decisa da un duello tra due stelle del calcio che si sono già affrontate in dieci occasioni tra notti stellari di Champions League e, addirittura, in una finale dei Mondiali? Sì, perché Miami contro Vancouver significa anche Lionel Messi contro Thomas Müller, due dei calciatori più vincenti degli ultimi venti anni. Una sfida che qualcuno già pregustava, come lo stesso attaccante tedesco che, prima dell’inizio dei playoff, raccontava: “La mia storia con Messi mi spinge a sperare di incontrarlo in finale”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
