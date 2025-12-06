Ancora un suicidio in carcere | Pistoia si toglie la vita a 54 anni

Pistoia, 6 dicembre 2025 – Un detenuto rumeno, 54 anni, accusato di reati contro la persona e in attesa di primo giudizio, si è tolto la vita impiccandosi nel primo pomeriggio di oggi, sabato 6 dicembre, nel bagno della propria cella della Casa circondariale di Pistoia. Lo fa sapere in una nota la Uilpa Polizia Penitenziaria. Maculopatia umida, una sola iniezione per curarla: la terapia genica apre la strada a un trattamento definitivo La Uilpa Polizia Penitenziaria: 73esimo suicidio da inizio anno. "È il 73esimo ristretto (più un internato in una Rems) – dichiara Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria – che dall’inizio dell’anno si toglie la vita, cui bisogna aggiungere ben 4 operatori, uno dei quali solo ieri è stato scagionato, post mortem, dalle infamanti accuse di tortura per i fatti occorsi nella Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere nel 2020. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ancora un suicidio in carcere: Pistoia, si toglie la vita a 54 anni

