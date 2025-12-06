Non si arresta la scia di sangue in Sudan, dove un attacco con droni ha colpito un asilo nido nella città di Kalogi, nel Kordofan meridionale, provocando almeno 50 morti, tra cui 33 bambini. Stando alle accuse mosse dalla Rete dei medici sudanesi e dall’esercito, i responsabili del raid, avvenuto giovedì, sarebbero le Forze di supporto rapido (Rsf), il gruppo paramilitare impegnato da più di due. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ancora sangue in Sudan, 50 morti per un raid su un asilo: 33 i bambini uccisi