Ancora sangue in Sudan 50 morti per un raid su un asilo | 33 i bambini uccisi
Non si arresta la scia di sangue in Sudan, dove un attacco con droni ha colpito un asilo nido nella città di Kalogi, nel Kordofan meridionale, provocando almeno 50 morti, tra cui 33 bambini. Stando alle accuse mosse dalla Rete dei medici sudanesi e dall’esercito, i responsabili del raid, avvenuto giovedì, sarebbero le Forze di supporto rapido (Rsf), il gruppo paramilitare impegnato da più di due. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Contenuti che potrebbero interessarti
Ancora sangue in Sudan, 50 morti per un raid su un asilo: 33 i bambini uccisi https://gazzettadelsud.it/?p=2139699 - facebook.com Vai su Facebook
Ancora sangue in Sudan, 50 morti per un raid su un asilo: 33 i bambini uccisi - Non si arresta la scia di sangue in Sudan, dove un attacco con droni ha colpito un asilo nido nella città di Kalogi, nel Kordofan meridionale, provocando ... Come scrive gazzettadelsud.it
Sudan, droni su asilo nido: 50 morti, tra cui 33 bambini/ Nuova strage: attaccati anche i soccorritori - Anche i soccorritori accorsi sul posto sono stati presi di mira con un secondo attacco ... Lo riporta ilsussidiario.net
Raid su un asilo in Sudan, almeno 50 morti di cui 33 bambini - Un attacco con droni sulla città di Kalogi, nella regione di Kordofan in Sudan, avrebbe colpito un asilo nido uccidendo almeno 50 persone, tra cui 33 bambini. Lo riporta ansa.it
Sudan, asilo nido attaccato con droni: «50 morti, 33 sono bambini» - L'episodio è avvenuto nella città di Kalogi nell'ambito della guerra civile che insanguinba il Paese africano m ... Riporta msn.com
Sudan, raid su un asilo: decine di morti, molti sono bambini - Un attacco con droni ha colpito un asilo nido nella città di Kalogi, in Sudan, nel Kordofan meridionale, provocando almeno 50 morti, tra cui 33 bambini. Segnala tg.la7.it
Sudan, attacco dei paramilitari su un asilo: 50 morti tra cui 33 bambini - Un attacco con droni delle forze paramilitari sudanesi dell'Rsf ha colpito un asilo nel Sudan centro- Lo riporta msn.com