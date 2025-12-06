Ancora proteste a Più libri più liberi L' editore contestato | Non siamo un movimento politico
Non si placa la protesta a Più liberi, più libri, la fiera del libro in corso a Roma. Tanti gli stand coperti, tra le 15 e le 15.30, con momenti di tensione quando Francesco Giubilei ha chiesto l'opinione degli editori sui libri su Stalin. La risposta è stata: "Di Stalin nessuno fa apologia, del fascismo sì". Poi il pubblico presente ha cominciato a urlare "Fuori i fascisti dalla fiera", "Siamo tutti antifascisti" e cantare Bella Ciao. Nel frattempo, davanti a Passaggio al Bosco si è radunato un gruppo di acquirenti. Il blocco di manifestanti si è dunque mosso in un piccolo corteo, arrivando fino allo stand della casa editrice al suono di "Fuori i fascisti dalla fiera". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Il caso di più libri più liberi e le altre notizie su #iononmirassegno: 00:00:35 - La polemica sulla casa editrice fascista a più libri più liberi 00:11:10 - L'ondata di proteste in Bulgaria 00:14:53 - Due spiragli di speranza a Gaza 00:17:22 - Alcune notizie veloci
A Più Libri più Liberi la protesta contro la casa editrice di estrema destra oscura gli stand: il compromesso degli editori che alla fine restano