Stipendi pagati, Ancona pronta a far fronte a tutti gli impegni economici della stagione, società che si prende tutte le responsabilità di proseguire sulla strada intrapresa. Quella, cioè, di allargare il più possibile il fronte societario, attualmente composto da Polci e dalla Romana Film. Come ha sottolineato nei giorni scorsi il consigliere Andrea Manciola, infatti, l’intenzione dell’Ancona è quella di creare una società sostenibile e partecipata da più entità economiche, sul modello Sudtirol. Grazie al sostegno esterno di Alessandro Di Paolo, deus ex machina biancorosso, e grazie anche ai nuovi soci, non solo la Romana Film ma anche l’imprenditore edile che entrerà nell’Ancona entro Natale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ancona, stipendi pagati e rilancio. A gennaio si investirà sul mercato