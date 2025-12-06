Anci duro monito sulla manovra | Risorse insufficienti per i servizi essenziali
In questa legge di bilancio “sicuramente ci sono dei lati positivi. Vengono introdotte delle risorse per quanto riguarda il tema dei minori non accompagnati e c’è anche l’introduzione di norme di maggiore flessibilità di bilancio. Abbiamo, però, delle criticità. Purtroppo i costi di servizio aumentano, ci sono dei settori nei quali le richieste di assistenza crescono molto, un caso è l’assistenza scolastica per gli studenti disabili. E su questi fronti le risorse non sono sufficienti”. Lo ha detto il presidente dell’Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a Fuori dal Comune su Rai Gr Parlamento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
