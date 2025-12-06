Anche Giannini diserta la fiera Più Libri Più Liberi contro l’editore nazifascista La lettera | Perché sto con Zerocalcare
Anche Massimo Giannini, ex direttore del quotidiano La Stampa, ha deciso di non partecipare a «Più Libri Più Liberi» dove era previsto il suo intervento all’Arena Repubblica Robinson alle 17.30. Lo ha annunciato con una lettera pubblicata su Repubblica, spiegando di schierarsi con Zerocalcare e Corrado Augias e di rifiutare di condividere la stessa agorà con chi «promuove posizioni neo-nazifasciste e antisemite». Il giornalista ha spiegato la sua posizione: «Non pretendo che (la casa editrice, ndr ) Passaggio al Bosco sia chiusa d’imperio per le sue dichiarate simpatie neo-nazifasciste e antisemite. 🔗 Leggi su Open.online
Argomenti simili trattati di recente
? Censis: «Italian? insofferenti alla politica, nelle case sempre meno figli e libri». L'Italia che diserta le urne, gravata dal debito pubblico, rivolge la propria fiducia agli autocrati internazionali e ai device. La spesa culturale delle famiglie si è ridotta negli ultimi v - facebook.com Vai su Facebook