Anche Cristiano Ronaldo si butta sull’intelligenza artificiale annunciato un investimento in Perplexity

Il campione portoghese e la società di AI hanno annunciato una nuova partnership, lanciata insieme a un'esperienza interattiva dedicata. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Anche Cristiano Ronaldo si butta sull’intelligenza artificiale, annunciato un investimento in Perplexity

Altre letture consigliate

Cristiano Ronaldo sta aprendo un nuovo locale a Madrid. Un club esclusivo dalle regole rigidissimi: vietati smartphone e fotografie, 15mila euro per entrare: https://fanpa.ge/GTU1m - facebook.com Vai su Facebook

Cristiano Ronaldo investe in Perplexity AI e lancia un hub dedicato alla sua carriera Vai su X

Furia Cristiano Ronaldo: insulta l'arbitro e butta via il pallone, il motivo - L'Al Nassr è riuscita a conquistare la semifinale di King's Cup grazie al successo per 3- corrieredellosport.it scrive

Ronaldo perde le staffe con l’arbitro: lo insulta e butta via il pallone - A pochi istanti dalla fine del primo tempo della partita di King Cup d’Arabia tra Al Nassr e Abha, e dopo tre minuti di recupero, l’arbitro ha fischiato l’intervallo mentre Ronaldo aveva il pallone ... Secondo video.corriere.it