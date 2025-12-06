Anastasia – Il Musical viaggio in un ricordo tra Storia e fiaba senza tempo

Bergamo. “Feste e balli, fantasia, è il ricordo di sempre.. ed un canto vola via quando viene dicembre.”. Il suono iniziale di un carillon, una ballerina che piroetta su sé stessa, si fa piccola Madeleine, personificazione di un ricordo che torna, tra evento storico e fiaba senza tempo. Tra musica dal vivo, che solletica la memoria, complesse coreografie ed importanti effetti speciali, la Storia si muta in leggenda in “Anastasia”, pièce diretta da Federico Bellone, prodotta da Broadway Italia, in scena da giovedì 4 a domenica 7 dicembre alla ChorusLife Arena d i Bergamo. Uno spettacolo ispirato al film d’animazione del 1997 diretto e prodotto da Don Bluth e Gary Goldman e all’opera del drammaturgo Marcelle Maurette, riadattata per il cinema da Guy Bolton (con Oscar a Ingrid Bergman ), che riprendono la vicenda reale della Granduchessa Anastasia Nikolaevna di Russia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it