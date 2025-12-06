Anastasia – Il Musical viaggio in un ricordo tra Storia e fiaba senza tempo

Bergamonews.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo. “Feste e balli, fantasia, è il ricordo di sempre.. ed un canto vola via quando viene dicembre.”. Il suono iniziale di un carillon, una ballerina che piroetta su sé stessa, si fa piccola Madeleine, personificazione di un ricordo che torna, tra evento storico e fiaba senza tempo. Tra musica dal vivo, che solletica la memoria, complesse coreografie ed importanti effetti speciali, la Storia si muta in leggenda in “Anastasia”, pièce diretta da Federico Bellone, prodotta da Broadway Italia, in scena da giovedì 4 a domenica 7 dicembre alla ChorusLife Arena d i Bergamo. Uno spettacolo ispirato al film d’animazione del 1997 diretto e prodotto da Don Bluth e Gary Goldman e all’opera del drammaturgo Marcelle Maurette, riadattata per il cinema da Guy Bolton (con Oscar a Ingrid Bergman ), che riprendono la vicenda reale della Granduchessa Anastasia Nikolaevna di Russia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

anastasia 8211 musical viaggio“Anastasia – Il Musical”, viaggio in un ricordo tra Storia e fiaba senza tempo - Tra musica dal vivo, che solletica la memoria, complesse coreografie ed importanti effetti speciali, la Storia si muta in leggenda in “Anastasia”, pièce diretta da Federico Bellone, prodotta da ... Segnala bergamonews.it

anastasia 8211 musical viaggioAnastasia – Il Musical” trionfa a Torino e continua il suo tour nei principali teatri italiani - ANASTASIA, il Musical" al Teatro Alfieri a Torino sino al 30 novembre, si afferma come il Musical Italiano dell’anno grazie ai continui sold out registrati durante la prima tournée 2024- Secondo spettakolo.it

anastasia 8211 musical viaggioMagia e storia al Teatro Alfieri: l'incanto di "Anastasia il Musical" strega il pubblico di Torino - Il palcoscenico del Teatro Alfieri è stato travolto da una bufera di neve, abiti imperiali e una toccante ricerca d'identità: "Anastasia il Musical" continua a mietere successi, emozionando il pubblic ... Scrive torinotoday.it

Anastasia - Il Musical da dicembre in tour in Italia - Prima un film nel 1956 con Ingrid Bergman (che conquistò l'Oscar per questa interpretazione) e Yul Brynner - Secondo ansa.it

anastasia 8211 musical viaggioAlla ChorusLife Arena arriva “Anastasia – Il Musical” - Broadway Italia e Master’s Voice (gruppo IMARTS), sono lieti di annunciare ANASTASIA il Musical alla ChorusLife Arena di Bergamo. Come scrive bergamonews.it

Arriva in Italia Anastasia Il Musical - Arriva in Italia Anastasia Il Musical, lo spettacolo basato sul film di animazione del 1997, che ha ispirato anche la versione teatrale di Broadway del 2017. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Anastasia 8211 Musical Viaggio