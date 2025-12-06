Amorim | Vi piace Mainoo ma questo non significa che debba schierarlo sempre

Amorim e Mainoo ormai sempre più distanti. Il Napoli valuta con sempre maggiore attenzione la pista che porta a Kobbie Mainoo, talento classe 2005 del Manchester United, tornato con forza nei radar del direttore sportivo Giovanni Manna. Il suo nome è al centro del dibattito in casa Red Devils. Sia tra i tifosi sia nelle conferenze stampa, le scelte di Ruben Amorim continuano a far discutere. Nell’ultimo turno di campionato, il pari per 1-1 contro il West Ham ha alimentato le polemiche, anche per l’assenza del giovane centrocampista, rimasto fuori dalle rotazioni. Nel frattempo, a Napoli la situazione resta delicatissima: il reparto di centrocampo è in piena emergenza, con poche certezze e tante soluzioni di fortuna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Amorim: «Vi piace Mainoo, ma questo non significa che debba schierarlo sempre»

