Amorim in discussione? Come cambia il mercato dello United per le italiane

La situazione in casa Manchester United si fa rovente: Amorim delude, così può cambiare il mercato dei ‘Red Devils’ Un saliscendi continuo, con più delusioni che gioie. La stagione del Manchester United prosegue su binari difficili sui quali, sempre in bilico, troneggia la figura di Ruben Amorim. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Già lo scorso settembre il manager portoghese era stato accostato ad un esonero lampo, con un allarme poi rientrato. Forse, solo rimandato. E nemmeno il tempo di gioire per il successo sul Crystal Palace che i ‘Red Devils’ sono incappati nell’ennesima prestazione insufficiente, stavolta col West Ham. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

