Amore dai alzati… Poi le urla della moglie e la corsa inutile del 118 | dramma al risveglio

Un’intera città sotto choc per la prematura e improvvisa scomparsa di Matteo Tozzi, 47 anni, trovato senza vita giovedì mattina nella sua abitazione. La moglie, preoccupata perché il marito non si era alzato per andare al lavoro, è entrata in camera e ha scoperto che l’uomo non respirava più e non aveva battito. È successo a San Benedetto del Tronto, nella zona di Porto d’Ascoli. La donna ha provato a rianimarlo mentre chiamava il 118. I sanitari della Potes sono arrivati a sirene spiegate e hanno tentato il tutto per tutto con le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma ogni sforzo è risultato vano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it