Amministrazione e Pescara Energia sulle reti del gas | Non vendiamo un asset strategico investiamo sulle rinnovabili

Una minoranza che “ha solo voglia di fare polemica” perché la decisione di vendere le reti del gas non è la volontà di vendere un asset strategico, ma esattamente il contrario con il vantaggio di una liquidità che consentirà di fare investimenti sulle energie rinnovabili e di chiudere il muto che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Pescara 29 novembre 2025 Auditorium Flaiano Giornata della Protezione Civile Regionale Sessione di lavoro istituzionale "Amministrazione e Giustizia in dialogo" dedicata ai Sindaci Abruzzesi con la partecipazione dei Procuratori della Repubblica delle Pro - facebook.com Vai su Facebook

Vendita delle Reti Gas a Pescara: una scelta controversa - “Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle. Riporta abruzzoindependent.it

Sì alla privatizzazione delle reti del gas: tra urla e rivendicazioni c'è il lasciapassare all'alienazione - Nessuna spaccatura nel centrodestra, il voto è compatto: con 18 voti a favore e 10 contrario la delibera con cui ora Pescara Energia potrà vendere è stata approvata tra le critiche del centrosinistra. Come scrive ilpescara.it

Pettinari, cessione reti gas comunali operazione a perdere - La vendita delle reti del gas la cui titolarità è del Comune di Pescara attraverso la partecipata Pescara Energia è "una operazione a perdere e non sostenibile sotto l'aspetto finanziario": a ... Come scrive ansa.it

Vendita reti del gas, bagarre in consiglio comunale a Pescara - Bagarre in aula a Pescara durante la seduta del consiglio comunale per il voto sull'alienazione delle reti del gas di proprietà dell'ente. Segnala msn.com