Domenica 7 dicembre, alle ore 14.00 su Canale 5, l’appuntamento in tv della domenica pomeriggio è con Maria De Filippi e il talent show “Amici”. In studio a valutare le esibizioni di ballo: il coreografo e docente di danza Kledi Kadiu, la ballerina e docente di danza Anbeta Toromani e la ballerina di danze latino-americane Francesca Tocca; mentre a valutare le esibizioni di canto l’artista, paroliere e iconico personaggio televisivo Cristiano Malgioglio che presenta ad Amici il suo nuovo singolo “Chi lo sa” (uscito il 28 novembre – Warner Music Italy). Superospite della puntata il cantautore polistrumentista ed ex vincitore del talent di Maria De Filippi Alberto Urso, che si esibisce con il suo ultimo singolo “Come noi mai” (uscito venerdì 5 dicembre – Dischi dei SognatoriADA Musica Italy). 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - AMICI, UNDICESIMA PUNTATA: MALGIOGLIO OSPITE D’ONORE TRA SFIDE DI CANTO E DANZA