AMICI UNDICESIMA PUNTATA | MALGIOGLIO OSPITE D’ONORE TRA SFIDE DI CANTO E DANZA
Domenica 7 dicembre, alle ore 14.00 su Canale 5, l’appuntamento in tv della domenica pomeriggio è con Maria De Filippi e il talent show “Amici”. In studio a valutare le esibizioni di ballo: il coreografo e docente di danza Kledi Kadiu, la ballerina e docente di danza Anbeta Toromani e la ballerina di danze latino-americane Francesca Tocca; mentre a valutare le esibizioni di canto l’artista, paroliere e iconico personaggio televisivo Cristiano Malgioglio che presenta ad Amici il suo nuovo singolo “Chi lo sa” (uscito il 28 novembre – Warner Music Italy). Superospite della puntata il cantautore polistrumentista ed ex vincitore del talent di Maria De Filippi Alberto Urso, che si esibisce con il suo ultimo singolo “Come noi mai” (uscito venerdì 5 dicembre – Dischi dei SognatoriADA Musica Italy). 🔗 Leggi su Bubinoblog
Altri contenuti sullo stesso argomento
Grande successo dell'undicesima rassegna di teatro in carcere, coordinato dagli amici del Teatro Popolare d'Arte - facebook.com Vai su Facebook
Amici 25, anticipazioni undicesima puntata: Malgioglio tra i giudici, torna Alberto Urso - Amici 25: le anticipazioni dell'undicesima puntata, in onda su Canale 5 domenica 7 dicembre 2025. Scrive davidemaggio.it
Amici 25: anticipazioni undicesima puntata del 7 dicembre 2025 - Amici 25 arriva all’undicesima puntata, registrata oggi pomeriggio negli studi di Canale 5 e pronta per andare in onda domenica 7 dicembre 2025 alle 14. Come scrive quilink.it
Amici 25, spoiler registrazione 7 dicembre: allievi eliminati, classifica ed esito delle sfide - Amici 25, oggi la registrazione dell'undicesima puntata del talent show condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5 domenica 7 dicembre: ecco gli spoiler e gli allievi eliminati. Lo riporta gay.it
Amici 25: anticipazioni sulla puntata del 7 dicembre - Si è tenuta la registrazione dell'undicesima puntata di Amici 25: anticipazioni sulle esibizioni e gli ospiti del 7 dicembre ... Scrive daninseries.it
Amici, anticipazioni 7 dicembre: Cristiano Malgioglio super ospite - Super ospiti di puntata saranno Cristiano Malgioglio, che canta il suo ultimo brano, e Alberto Urso. Scrive 2anews.it
Amici 25, anticipazioni del 7 dicembre: liti tra i prof, Michele perde la sfida ma rimane - Nell'undicesima puntata ci saranno diverse discussioni tra i professori di canto e di ballo, e il salvataggio di Michele da parte di Rudy Zerbi ... Lo riporta it.blastingnews.com