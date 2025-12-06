amici 25 puntata 7 dicembre con cristiano malgioglio e alberto urso

Torna l’appuntamento tv della domenica pomeriggio con Maria De Filippi e il talent show Amici. Domani 7 novembre alle ore 14.00 su Canale5 l’appuntamento tv della domenica pomeriggio è con Maria De Filippi e il talent show Amici. In studio a valutare le esibizioni di ballo il coreografo e docente di danza Kledi Kadiu, la ballerina e docente di danza Anbeta Toromani e la ballerina di danze latino-americane Francesca Tocca. A valutare le esibizioni di canto l’artista, paroliere e iconico personaggio televisivo Cristiano Malgioglio che presenta ad Amici il suo nuovo singolo Chi lo sa (uscito il 28 novembre -Warner Music Italy), mentre superospite della puntata è il cantautore polistrumentista ed ex vincitore Alberto Urso che si esibisce con il suo ultimo singolo Come noi mai. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

