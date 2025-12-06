Amici 25 Michele a cuore aperto | Non sto bene Ho capito cosa voglio fare per sentirmi vivo ed entrare qua VIDEO

In vista della prossima sfida, Michele Ballo si è lasciato andare a uno sfogo nella scuola di Amici 25 in cui non è riuscito a nascondere la sua preoccupazione. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Amici 25, Michele a cuore aperto: "Non sto bene. Ho capito cosa voglio fare per sentirmi vivo ed entrare qua..." (VIDEO)

Altre letture consigliate

festa domenica mattina. 3 amici che compiono gli anni : Michele, Sveva e Cecilia. e qui le mamme portano le torte . Aldo's - Gli Specialisti del Buffet animazione Moloco Animazione - facebook.com Vai su Facebook

"Amici 25", Michele in lacrime: la lettera di Zerbi lo sconvolge #amici #micheleinlacrime #1dicembre tgcom24.mediaset.it/televisione/am… Vai su X

Amici 25: le emozioni di Michele e la sfida vinta di Anna. E poi la masterclass con un mito come McFarlane - La puntata appena andata in onda di Amici ha mostrato il vero cuore della scuola: quel misto di paure, coraggio, sfide personali e talento che rende ... Scrive msn.com

Amici 25, anticipazioni del 7 dicembre: liti tra i prof, Michele perde la sfida ma rimane - Nell'undicesima puntata ci saranno diverse discussioni tra i professori di canto e di ballo, e il salvataggio di Michele da parte di Rudy Zerbi ... Segnala it.blastingnews.com

Amici 25, Michele piange per la sfida, Angie affronta Anna Laura/ Cos’è successo in studio - Michele piange per la sua sfida ad Amici 25 e Angie la affronta in studio: cos'è successo ai due allievi nel nuovo daytime ... Segnala ilsussidiario.net

Registrazione Amici 25, puntata 7 dicembre 2025/ Sfida annullata per Michele, nuovo ingresso e classifiche - Le anticipazioni, le classifiche e le sfide della puntata di domenica 7 dicembre 2025 ... Lo riporta ilsussidiario.net

Amici 25, anticipazioni 11ª puntata: nessun eliminato, Zerbi annulla la sfida di Michele - Nella registrazione del 4 dicembre, il professor Zerbi ha premiato l’impegno di Michele e la sua sfidante è stata ammessa nella scuola ... Da it.blastingnews.com

Anticipazioni Amici 25, registrazione 4 Dicembre: Michele perde la sfida ma Rudy Zerbi sorprende tutti - Scopri le ultime novità su Amici 25, in onda domenica 7 Dicembre 2025 su Canale 5. Scrive mondotv24.it