America’s Cup una nuova squadra punta a iscriversi! Clamorosa novità da oltreoceano E Luna Rossa…

Al momento soltanto due sodalizi risultano iscritti alla prossima edizione della America’s Cup, che andrà in scena nel 2027 nelle acque di Napoli: Team New Zealand (detentore della Vecchia Brocca) e Athena Racing (Challenger of Record). Il primo termine di iscrizione, fissato al 31 ottobre, è già passato da più di un mese e chi vorrà prendere parte alla competizione sportiva più antica del mondo dovrà presentare la propria domanda entro il 31 gennaio 2026, tra l’altro pagando una “multa”. Luna Rossa non ha gradito il budget cap, ovvero il limite massimo di spesa, imposto in 75 milioni di euro. Inoltre alla compagine italiana non sarebbero piaciuti alcuni aspetti tecnici del protocollo e attende alcune risposte da parte dei Kiwi e dei britannici, ma non dovrebbero esserci sorprese e gli uomini di Max Sirena dovrebbero essere regolarmente presenti all’evento. 🔗 Leggi su Oasport.it

