Amburgo-Werder Brema domenica 07 dicembre 2025 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Si apre con il Nordderby la domenica di Bundesliga

Si apre la rassegna delle gare domenicali di Bundesliga con la sfida tra l’Amburgo di Polzin e il Werder Brema di Steffen. Beffa atroce per i Rothoesen in DFB Pokal dove hanno ceduto ai rigori all’Holstein Kiel dopo essere passati in vantaggio a 10 minuti dalla fine del secondo tempo supplementare. Nel concitato finale è arrivato il pareggio degli Stoerchen e gli errori dal dischetto di Muheim e Soumahoro sono costati . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

