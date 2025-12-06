Altro scandalo tangenti in Ucraina Soldi a deputata eletta con Zelensky

L’Anticorruzione accusa Anna Skorokhod: «Al vertice di un gruppo criminale dedito alle estorsioni». Avrebbe intascato 250.000 dollari. Intanto Volodymyr Zelensky pensa a Mykhailo Fedorov come nuovo capo del suo staff. Le autorità dell’anticorruzione ucraine hanno aperto un nuovo fronte interno in un momento cruciale per il Paese. Nabu, Sapi e i servizi di Sicurezza hanno annunciato di aver smantellato un presunto sodalizio criminale riconducibile alla parlamentare Anna Skorokhod, accusata di aver preteso denaro da un imprenditore. Secondo le prime ricostruzioni, la deputata - perquisita insieme ai suoi collaboratori - avrebbe costretto un uomo d’affari a versarle 250. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Altro scandalo tangenti in Ucraina. Soldi a deputata eletta con Zelensky

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Trump, i somali, e noi. Uno scandalo ne nasconde un altro: l’autocensura Vai su X

Leggi qui: https://www.laprovinciadivarese.it/ue-un-altro-scandalo-arrestata-in-belgio-lex-ministro-federica-mogherini-sospetta-frode-393588/ - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, i ministri indagati nello scandalo tangenti? Zelensky provò a “coprirli” nel rimpasto di governo di luglio - Zelensky cercò di proteggerli attraverso un rimpasto di governo. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Scandalo tangenti in Ucraina, il gravissimo sospetto su Zelensky: “Provò a coprirli nel rimpasto di governo di luglio” - Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, il governo ucraino è travolto da uno dei più gravi scandali di corruzione della sua storia recente. thesocialpost.it scrive

Scandalo corruzione in Ucraina per oltre 100 mln di dollari, dimessi due ministri - Scandalo senza precedenti in Ucraina sulla corruzione nel settore energetico con un un giro di mazzette da oltre cento milioni di dollari. Scrive secondopianonews.it

Le responsabilità del governo ucraino nel favorire la corruzione - Secondo un'inchiesta del New York Times avrebbe avuto un ruolo importante nel grosso scandalo delle ultime settimane ... Secondo ilpost.it

Lo scandalo corruzione che fa tremare Zelensky: le tangenti del 15%, le ville alle porte di Kiev, i bagni placcati oro. Ecco perché è un caso che può «decidere» la guerra - L'Agenzia nazionale anticorruzione ucraina indaga su uno scandalo da decine di milioni di euro che avrebbe portato politici e imprenditori a lucrare sui contratti dell'agenzia per l'energia nucleare. Da msn.com

Ucraina, si dimette il braccio destro di Zelensky finito nello scandalo tangenti - La sua uscita di scena rischia di compromettere il percorso diplomatico avviato negli ultimi mesi insieme agli Stati Uniti e ai partner europei ... Scrive italiaoggi.it