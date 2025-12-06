Alto tradimento e carcere Zelensky ora rischia tutto

La questione della regione orientale del Donbass rimane uno degli ostacoli più gravi per l’Ucraina nel confronto con la Russia. Il presidente Volodymyr Zelensky si trova stretto tra pressioni internazionali, minacce giudiziarie e la ferma opposizione della popolazione, rendendo l’ipotesi di una cessione territoriale non solo politicamente rischiosa, ma anche potenzialmente illegale secondo la normativa dello Stato. L’eventualità di una simile decisione porta con sé scenari di crisi istituzionale e di piazza. Le restrizioni giuridiche e il rischio penale. La legislazione ucraina è chiara: secondo l’articolo 111 del Codice penale, qualsiasi atto che comprometta l’integrità territoriale dello Stato può essere perseguito come alto tradimento, con pene detentive fino a quindici anni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

