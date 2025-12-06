Alto tradimento e carcere perché Zelensky non può cedere il Donbass | ucraini pronti alla rivolta
In Ucraina il confronto politico sulla possibile cessione del Donbass continua a rappresentare uno dei nodi più complessi della trattativa con la Russia. Le pressioni internazionali e le richieste di Vladimir Putin non bastano infatti a modificare un quadro dominato da vincoli legislativi severi e da una popolazione che rifiuta qualsiasi concessione sulle terre invase. In questo scenario il presidente Volodymyr Zelensky si trova di fronte a una scelta che non è semplicemente politica, ma carica di conseguenze giudiziarie e sociali tali da rendere l’ipotesi impraticabile. La cessione, anche solo parziale, dei territori occupati rappresenterebbe infatti una delle linee rosse fissate in modo chiaro dalla legislazione ucraina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Scopri altri approfondimenti
Il governo del Burkina Faso ha reintrodotto la pena di morte per una serie di reati, tra cui l’alto tradimento, terrorismo e spionaggio. Abolita nel 2018, l’ultima esecuzione è avvenuta nell’ormai lontano 1988. - facebook.com Vai su Facebook
Anticipazioni turche Tradimento, nuove puntate/ Selin finisce in carcere: Oltan fa di tutto per farla uscire - Anticipazioni turche Tradimento, nuove puntate in onda su Canale 5: Selin finisce in carcere ma Oltan farà di tutto per farla uscire... Segnala ilsussidiario.net
Tradimento, anticipazioni 12/9: Azra va in carcere da Selin, Oltan in ansia - Nella puntata che andrà in onda venerdì 12 settembre alle ore 21:20 su Canale 5, Azra andrà in prigione a trovare ... Lo riporta it.blastingnews.com
Tradimento anticipazioni ultime puntate: Tarik finisce in carcere, Guzide trova suo figlio - Le anticipazioni sulle ultime puntate di Tradimento, in onda a fine novembre su Canale 5, rivelano che per Tarik si apriranno le porte del carcere. Scrive it.blastingnews.com