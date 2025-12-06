In Ucraina il confronto politico sulla possibile cessione del Donbass continua a rappresentare uno dei nodi più complessi della trattativa con la Russia. Le pressioni internazionali e le richieste di Vladimir Putin non bastano infatti a modificare un quadro dominato da vincoli legislativi severi e da una popolazione che rifiuta qualsiasi concessione sulle terre invase. In questo scenario il presidente Volodymyr Zelensky si trova di fronte a una scelta che non è semplicemente politica, ma carica di conseguenze giudiziarie e sociali tali da rendere l’ipotesi impraticabile. La cessione, anche solo parziale, dei territori occupati rappresenterebbe infatti una delle linee rosse fissate in modo chiaro dalla legislazione ucraina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Alto tradimento e carcere, perché Zelensky non può cedere il Donbass: ucraini pronti alla rivolta