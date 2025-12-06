Alto Adige il plurilinguismo come asse portante dei nuovi curricoli scolastici | una scuola che educa a pensare in più lingue

A partire dal 1° settembre 2026, il plurilinguismo entrerà in modo stabile e strutturale nell’offerta formativa delle scuole italiane dell’Alto Adige. Le nuove Indicazioni provinciali, valide per il primo e secondo ciclo d’istruzione, non considerano più le lingue come materie a sé, ma come strumenti centrali per l’apprendimento e la partecipazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it