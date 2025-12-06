Alto Adige il plurilinguismo come asse portante dei nuovi curricoli scolastici | una scuola che educa a pensare in più lingue
A partire dal 1° settembre 2026, il plurilinguismo entrerà in modo stabile e strutturale nell’offerta formativa delle scuole italiane dell’Alto Adige. Le nuove Indicazioni provinciali, valide per il primo e secondo ciclo d’istruzione, non considerano più le lingue come materie a sé, ma come strumenti centrali per l’apprendimento e la partecipazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Argomenti simili trattati di recente
Südtirol Alto Adige South Tyrol. . L’Alto Adige ospita le Coppe del Mondo di sport invernali! Le nostre montagne diventano il palcoscenico per gare emozionanti che fanno battere forte il cuore degli appassionati. Vieni a tifare per i grandi campioni e vivi da vici - facebook.com Vai su Facebook
Alto Adige per la caccia come il Far West. Adorazione dei fucili suggellata dalla Provincia di Bolzano. Pubblicata la nostra denuncia Vai su X