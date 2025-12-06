Alta pressione sulla Puglia | dopo l' Immacolata tempo in miglioramento

La Puglia è interessata da un flusso di correnti settentrionali che apporta una diffusa nuvolosità, ma con scarsi effetti. È quanto prevede Francesco Nucera, meteorologo di 3bmeteo.com. Domenica sarà ancora presente della nuvolosità irregolare, alternata però ad ampie schiarite. Dal giorno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Alta pressione in rinforzo sull'Italia - facebook.com Vai su Facebook

Un campo di alta pressione e correnti in quota da ovest garantiranno tempo stabile. Tempo soleggiato a tratti. Le nebbie mattutine si dissolveranno ed in giornata da ovest arriveranno delle nubi alte. Le previsioni meteo della Provincia di Bolzano. #IoSeguoTg Vai su X

Gazzetta Meteo, weekend di sole e temperature miti tra Puglia e Basilicata: torna l’alta pressione delle Azzorre - Il weekend alle porte si preannuncia piuttosto piacevole, dopo quello scorso quando siamo piombati improvvisamente in inverno. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Meteo, torna il caldo con l'alta pressione. Le previsioni in Puglia - L'alta pressione, spiegano gli esperti, è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Da quotidianodipuglia.it

Stop all’Alta Pressione: da oggi il meteo passa dall’autunno all’Inverno - L’alta pressione – quella figura che a dicembre spesso torna a stendersi pigra sull’Europa – stav ... Da msn.com