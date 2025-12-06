Almanacco | Sabato 6 dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Il 6 dicembre è il 340º giorno del calendario gregoriano (il 341º negli anni bisestili). Mancano 25 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Nicola di Bari, vescovo.Aforisma di DicembreChi fa Natale al sole, fa Pasqua al fuoco
