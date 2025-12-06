Almanacco | Domenica 7 Dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Domenica 7 Dicembre è il 342° giorno del calendario gregoriano, mancano 24 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: Sant’AmbrogioProverbio di DicembreA Sant'Ambrös, ul frecc al cösAccadde oggi1732 – Apertura della Royal Opera House al Covent Garden di Londra1815 – Michel Ney, maresciallo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Domenica 7 dicembre Il Sole sorge alle 07:46 e tramonta alle 16:46. Il culmine è alle 12:16. Durata del giorno nove ore. La Luna sorge alle 16:04 con azimuth 55° e tramonta a

