almanacco del 06 12 2025

Oggi la chiesa ricorda San Francesco Saverio sacerdote e missionario patrono dell'Oriente e dei missionari cattolici sono nati oggi lo scrittore polacco Joseph Conrad il politico Roberto Gualtieri le regista Jean Luc godard il cantante e frontman dei Black Sabbath Ozzy Osbourne l'attrice statunitense Anna il viaggio il tempo di oggi ci viaggia ci trasporta in questo 3 dicembre e partiamo dal 1912 la firma dell'armistizio di catalca che pone fine alla prima guerra balcanica tra l'impero Ottomano e l'alleanza balcanica nel 1967 il chirurgo sudafricano Christian Barnard Esegue a Città del Capo il primo trapianto di cuore su un essere umano nel 1971 scoppia ufficialmente la guerra Indo pakistana del 1971 dopo un attacco preventivo dell'Aeronautica pakistana nel 1984 a bhopal in India una fuoriuscita di gas tossico da un impianto della Junior per causa la catastrofe di bhopal uno dei peggiori disastri industriali della storia 1992 il programmatore britannico Neil papworth invia il primo sms lo conoscete questo sconosciuto short message Service della storia scrivendo Merry Christmas Oggi è la giornata internazionale delle persone con disabilità

