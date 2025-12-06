Alluvione dalle mappe alle regole Ecco il piano della Protezione civile

Nuove mappe di rischio, una riorganizzazione del Centro operativo comunale con ruoli ampliati, parametri e codici di criticità aggiornati, monitoraggio ampliato del territorio più ampio e corposo. Il Comune presenta l’aggiornamento del Piano di Protezione civile sul rischio idraulico, mentre l’assessora Matilde Madrid e Alberto Nuzzo (direttore della Protezione civile) fanno il punto: "Stiamo aggiornando tutti i rischi a cui una città può essere esposta". A partire dalle mappe di rischio, ritarate dopo le ultime due alluvioni che hanno provocato allagamenti per oltre un milione e 235 mila metri quadrati: "Quelle vecchie non rispecchiavano quanto accaduto nel 2023 e nel 2024 – spiega Madrid –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, dalle mappe alle regole. Ecco il piano della Protezione civile

