Allontanato dai familiari minacciava cittadini in strada | 36enne finisce in carcere
Un 36enne di Vietri sul Mare è stato arrestato dai carabinieri per furti e minacce. Le manette sono scattate al termine di un'indagine sull'uomo, che era già attenzionato a seguito di denunce per maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli. Per questo motivo, era stato sottoposto alla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
