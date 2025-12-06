Allontanato dai familiari minacciava cittadini in strada | 36enne finisce in carcere

Salernotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 36enne di Vietri sul Mare è stato arrestato dai carabinieri per furti e minacce. Le manette sono scattate al termine di un'indagine sull'uomo, che era già attenzionato a seguito di denunce per maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli. Per questo motivo, era stato sottoposto alla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

