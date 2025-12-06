alloggio abusivo per 4 stranieri in un magazzino

Il mese scorso, lo aveva già fatto: aveva ricavato in alloggio in un seminterrato e lo aveva subaffittato. Stavolta ha trasformato un magazzino in un alloggio in cui erano ospitati con tutti i comfort 4 nordafricani. Intervento di sicurezza urbana nel quartiere San Fruttuoso, dove soo intervenuti gli agenti del Nucleo Tutela Ambiente e Paesaggio della polizia locale. La segnalazione è arrivata dall’amministratore condominiale, preoccupato. Gli agenti, intervenuti alle prime ore del mattino, si sono trovati davanti un vero e proprio alloggio: stanze da letto arredate, cucina completa di elettrodomestici e utensili, soggiorno, bagno attrezzato e numerosi effetti personali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

