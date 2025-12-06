Allo Spazio Cultura Elohim l' ombra del principio di Andrea Cascia | un thriller che trasforma la Sicilia in una realtà vivida
Giovedì 11 dicembre dalle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca, 102 - Palermo, verrà presentato il libro dell'esordiente Andrea Cascia Elohim. L'ombra del principio, un novità della collana editoriale "Spazio Misteri" di Spazio Cultura Edizioni.Nel silenzio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Si è tenuto presso lo Spazio Cultura Meno Assenza, il IX Evento promosso nell’ ambito del progetto “Noi con La Pira”, intitolato “Un uomo adamantino vocato alla pace”. L’iniziativa ha avuto inizio nel pomeriggio con una visita alla Casa della Memoria di Giorgi - facebook.com Vai su Facebook
La revoca della sala teatrale destinata all’evento “Democrazia in tempo di guerra” di Torino, nonostante un contratto già firmato, solleva questioni che non possono essere ignorate. Parliamo di uno spazio privato, certo, ma il punto non è solo giuridico: è politic Vai su X
A Spazio Cultura il “Martirio di San Lorenzo” di Velázquez nasconde un mistero nel romanzo di Andrea Cascia - L’ombra del principio Giovedì 11 dicembre dalle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca, 102 – ... Lo riporta lavalledeitempli.net