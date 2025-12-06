Allo Spazio Cultura Elohim l' ombra del principio di Andrea Cascia | un thriller che trasforma la Sicilia in una realtà vivida

Palermotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 11 dicembre dalle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca, 102 - Palermo, verrà presentato il libro dell'esordiente Andrea Cascia Elohim. L'ombra del principio, un novità della collana editoriale "Spazio Misteri" di Spazio Cultura Edizioni.Nel silenzio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

spazio cultura elohim ombraA Spazio Cultura il “Martirio di San Lorenzo” di Velázquez nasconde un mistero nel romanzo di Andrea Cascia - L’ombra del principio Giovedì 11 dicembre dalle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca, 102 – ... Lo riporta lavalledeitempli.net

Cerca Video su questo argomento: Spazio Cultura Elohim Ombra