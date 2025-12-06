Alle Cinque Terre arriva il presepe vivente

Alle Cinque Terre si respira aria di Natale. I turisti che hanno raggiunto Monterosso, in provincia di La Spezia, per una gita hanno potuto immergersi in un'atmosfera suggestiva e ricca di tradizione grazie al presepe vivente che mette in scena gli antichi mestieri. Uno spettacolo dei falconieri e la musica dal vivo hanno animato la serata. Spazio anche alle prelibatezze liguri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Alle Cinque Terre arriva il presepe vivente

