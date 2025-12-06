All’Augusteo dal 10 aprile torna C’era una volta… Scugnizzi
Tempo di lettura: 2 minuti Torna a Napoli dal 10 aprile del prossimo anno la storia che affronta, tra fiaba e realtà, il problema dei ragazzi cosiddetti a rischio, le loro incertezze e le loro speranze: sono i ragazzi che cambieranno il mondo. E’ questo il musical “C’era una volta. Scugnizzi “, lo spettacolo che debuttò nel 2002 e fu il primo ad affrontare questo tema poi ripreso da molti altri. “C’era una volta. Scugnizzi”, musical dei record con i testi e le musiche di Claudio Mattone e che ha riscosso successo in tutta Italia (solo a Napoli circa 1.000.000 di spettatori) ed è stato trampolino di lancio per molti giovani artisti e tecnici, dopo molti anni torna al Teatro Augusteo (biglietti in vendita) con una nuova compagnia di giovani talenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
