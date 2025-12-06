Allarme latte ovino Catanzaro Pd sollecita l' attenzione della Regione
Michele Catanzaro, capogruppo all’Ars del Partito democratico, interviene sul tema del comparto lattiero-caseario siciliano, alla luce delle preoccupazioni espresse dagli allevatori e dalle associazioni di categoria in merito all’ipotesi di un ulteriore ribasso del prezzo del latte ovino."È. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
