Allarme latte ovino Catanzaro Pd sollecita l' attenzione della Regione

Agrigentonotizie.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Michele Catanzaro, capogruppo all’Ars del Partito democratico, interviene sul tema del comparto lattiero-caseario siciliano, alla luce delle preoccupazioni espresse dagli allevatori e dalle associazioni di categoria in merito all’ipotesi di un ulteriore ribasso del prezzo del latte ovino."È. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Latte, l’allarme di Confagricoltura Toscana: “I costi per gli allevatori aumentano” - “La crisi del comparto ovicaprino si ripresenta con preoccupante regolarità e ancora una volta gli allevatori toscani si trovano ad affrontare una situazione insostenibile. Segnala lanazione.it

Il latte è d’oro, allarme di Confagricoltura - "La crisi del comparto ovicaprino si ripresenta con preoccupante regolarità e ancora una volta gli allevatori toscani si trovano ad... Si legge su lanazione.it

Confagricoltura 'prezzo latte ovino cala, costi aumentano' - "Il prezzo del latte ovino cala ancora, mentre i costi per gli allevatori aumentano", "la crisi del comparto ovicaprino si ripresenta con preoccupante regolarità e ancora una volta gli allevatori ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Allarme Latte Ovino Catanzaro