Dunque, visto dagli attici Maga di New York e Washington, il Vecchio continente è destinato a sgretolarsi come una scogliera atlantica, sottoposto com'è all'azione devastante e incessante delle ondate migratorie e degli uragani woke. Non è chiaro se a Trump questa ineluttabile estinzione della civiltà europea dispiaccia sul serio o se in fondo non si prepari al funesto evento con malcelata soddisfazione e un senso di rivincita covato fin dai tempi dell'indipendenza delle colonie, ma di sicuro il rischio esiste. Che negli ultimi decenni l'Europa abbia smesso di fare figli e annacquato la propria identità, ricca perché poliforme, in ossequio al multiculturalismo post-coloniale che vede nei diritti altrui l'unico dio, è innegabile fin dal rifiuto di inserire le radici giudaico-cristiane nella Costituzione Ue.

© Ilgiornale.it - Allarme giusto, pulpito discutibile