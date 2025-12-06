Allarme del tutto infondato | la dirigente del DSMeD sulla mancanza di farmaci al SerT

“Non vi è alcun motivo di allarme per quanto concerne la disponibilità di questi farmaci”. È quanto dichiara la dottoressa Anna Bagalà direttore del Dipartimento di salute mentale e delle dipendenze (DSMeD) dell'Asp di Reggio Calabria, dopo aver appreso la notizia dell'interruzione del servizio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it