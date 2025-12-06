Allarme Aiea su Chernobyl | Involucro danneggiato dai droni

Feedpress.me | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rivestimento esterno del sito nucleare di Cernobyl ha subito «danni gravi in un attacco con droni avvenuto lo scorso febbraio», per cui ha «perso le proprie funzioni di sicurezza principali ed ha bisogno di «riparazione tempestiva e completa": è quanto reso noto dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea). Il «nuovo involucro sicuro» (Nss) era stato costruito per evitare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

allarme aiea su chernobyl involucro danneggiato dai droni

© Feedpress.me - Allarme Aiea su Chernobyl: "Involucro danneggiato dai droni"

Scopri altri approfondimenti

allarme aiea chernobyl involucroL'allarme dell'Aiea su Chernobyl: 'Cupola danneggiata dai droni' - Il rivestimento esterno del sito nucleare di Cernobyl ha subito "danni gravi in un attacco con droni avvenuto lo scorso febbraio", per cui ha "perso le proprie funzioni di sicurezza principali ed ha b ... Segnala ansa.it

allarme aiea chernobyl involucroChernobyl, l’involucro protettivo non funziona più: l’allarme dell’AIEA dopo l’attacco di febbraio - L'AIEA conferma danni gravi al Nuovo Involucro Sicuro di Cernobyl dopo l'attacco con droni di febbraio: la struttura protettiva ha perso la capacità di contenimento e necessita riparazioni urgenti. greenme.it scrive

allarme aiea chernobyl involucroChernobyl, la cupola protettiva compromessa: allarme dell'Aiea dopo l’attacco - Lo scudo protettivo del reattore nucleare responsabile del disastro di Chernobyl è compromesso: l’Aiea segnala la perdita della funzione di contenimento delle radiazioni. Riporta notizie.it

allarme aiea chernobyl involucroChernobyl, allarme dell'AIEA: cosa è successo e dove si trova la centrale nucleare - L’esplosione di Chernobyl del 1986, avvenuta quando l’Ucraina era ancora sotto l’autorità sovietica, provocò la dispersione di radiazioni in una vasta porzione dell’Europa. Da tag24.it

Allarme Aiea su Chernobyl: «Involucro danneggiato da un attacco con droni» - L’agenzia internazionale per l’energia atomica: «Il rivestimento del sito nucleare va riparato urgentemente, ha perso la capacità di confinamento» ... Si legge su unionesarda.it

allarme aiea chernobyl involucroChernobyl, l’allarme dell’Aiea: «Lo scudo protettivo della centrale non blocca più le radiazioni» - Kiev L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha confermato, in una nuova ispezione la scorsa settimana, che il raid di droni contro la centrale nucleare di Chernonyl lo scorso febbraio, ha priv ... Lo riporta lanuovasardegna.it

Cerca Video su questo argomento: Allarme Aiea Chernobyl Involucro