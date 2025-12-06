Allarme Aiea su Chernobyl | Involucro danneggiato dai droni

Il rivestimento esterno del sito nucleare di Cernobyl ha subito «danni gravi in un attacco con droni avvenuto lo scorso febbraio», per cui ha «perso le proprie funzioni di sicurezza principali ed ha bisogno di «riparazione tempestiva e completa": è quanto reso noto dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). Il «nuovo involucro sicuro» (Nss) era stato costruito per evitare.

