Allarme a Chernobyl dopo l' attacco di un drone | Lo scudo non blocca più le radiazioni

A quasi quarant’anni dal disastro che segnò per sempre la storia dell’energia nucleare, Chernobyl torna al centro delle preoccupazioni internazionali. La struttura di confinamento che ricopre il reattore 4, costruita per isolare definitivamente il cuore radioattivo dell’impianto, non è più in grado di svolgere la sua funzione principale: impedire la fuoriuscita di radiazioni. A renderlo noto è stata l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), dopo un’ispezione condotta nei giorni scorsi sul sito ucraino. Il deterioramento dello scudo protettivo è la conseguenza diretta di un attacco con drone avvenuto all’inizio di quest'anno, in pieno conflitto russo-ucraino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

